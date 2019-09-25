Kayıp eşi Sümeyye Yılmaz gözaltına alınıp serbest bırakıldı; Gergerlioğlu Yılmaz'a destek verdi
Geçtiğimiz şubat ayında kaçırılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ve annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yapamadan polis tarafından gözaltına alındı. Eyleme milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek verdi
Geçtiğimiz şubat ayında kaçırılan ve daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz'ın eşi Sümeyye Yılmaz ve annesi Nevin Yılmaz, Ankara Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapmak isterken polis tarafından gözaltına alındı.
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun destek verdiği eylemde bir polis memurunun Mustafa Yılmaz'a hitaben "O hain yurt dışına kaçtı" demesi üzerine, Gergerlioğlu "Nerden biliyorsunuz kaçtığını? Kaçtı dediğiniz adamlar Ankara Emniyeti'nde çıktı!" cevabını verdi. Euronews.com'da Görüntüle