KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan epilepsi hastası, zihinsel engelli R.Ö. (18), ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde kaybolan epilepsi hastası, zihinsel engelli R.Ö. (18), ekiplerin yaptığı çalışmayla bulundu. Çalışmalarda 6 dron ve arama köpekleri de kullanıldı.

Çüngüş ilçesinin kırsal Aydınlı Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası ve zihinsel engelli R.Ö.'nün kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma asayiş, komando, güvenlik korucuları, AFAD ekipleri ve vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlatıldı. 6 dron ve 2 arama köpeğinin kullanıldığı çalışmayla R.Ö., bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.Ö., hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Seren Serengil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYIP EPİLEPSİ HASTASI BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:04:57. #1.13#

title