'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mesut Öztürk'ün (29) kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü (36) çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Mesut Öztürk'ün (29) kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü (36) çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü ortaya çıktı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 20 Nisan saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslı Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak öldürdüğünü daha sonra halıya sararak araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRÜP, KAYIT OLSUN DİYE ARAMIŞ

Mesut Öztürk'ün karakoldaki ifadesinde eşini planlayarak öldürdüğünü, soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. İfadesinde, tartışma sırasında kendisine ve ailesine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle eşini boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp araziye götürüp iş makinesiyle gömdüğünü söyleyen Mesut Öztürk'ün, ardından Aslı Öztürk'ü yürüyüşe gitmiş gibi göstermek için kıyafetlerini evden alıp yolda çöplere attığını, kayıt olsun diye de cep telefonuyla onu aradığını söylediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.

2 çocuk annesi Aslı Öztürk'ün cansız bedeni toprağa gömüldüğü yerden çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ
'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ
'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ
'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hande Erçel Necati Şaşmaz Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Adem Büyük Mesut Özil Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'KAYIP' DEDİĞİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İŞ MAKİNESİYLE ARAZİYE GÖMMÜŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:58:59. #1.14#

title