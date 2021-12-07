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Kayıp çocuk evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp çocuk evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 yaşındaki çocuk, Jandarma ekipleri tarafından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunarak ailesine teslim edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 yaşındaki çocuk, Jandarma ekipleri tarafından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunarak ailesine teslim edildi.

Manavgat ilçesi Çolaklı Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Çolaklı Mahallesi Tilkiler Caddesinde ikamet eden M. E. B. (3) isimli çocuğun 06 Aralık Pazartesi günü saat 16.08 sıralarında kaybolduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri, arama çalışmaları başlattı. Yapılan araştırmalar ve arama sonucunda çocuk, kaybolduğu evden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta D-400 karayolu Kamp Kavşağı'nda bulunarak ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kayıp çocuk evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

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