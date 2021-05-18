Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
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Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar

Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 2.5 aydır kayıp olan adamın eşi ve çocukları, onu kaçırıp öldürdüğünü öne sürdükleri ailenin evini basıp kazma, kürek ve sopalarla zarar verdi.

Adana'da 2.5 aydır kayıp olan adamın eşi ve çocukları, onu kaçırıp öldürdüğünü öne sürdükleri ailenin evini basıp kazma, kürek ve sopalarla zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Musa Çiftçi 6 Mart günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Çiftçi'nin çocukları ve eşi bu nedenle polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 2.5 ay geçmesine rağmen Çiftçi bulunamadı. Bugün de Musa Çiftçi'nin komşuları E. ailesinin kadınları tarafından evlenme vaadiyle kaçırılıp 30 bin lira parası alındıktan sonra öldürüldüğünü öne sürüldü. Bu iddiayı duyan aile E. ailesinin evini bastı. Musa Çiftçi'nin kızları ve eşi bastıkları evin camlarını taş, kürek, kazma ve sopalarla kırıp aileye zarar vermek istedi. Bunun üzerine E. ailesinin bireyleri kapıyı kapatıp polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis E. ailesini kurtarıp mahalleden uzaklaştırdı. Çiftçi ailesinin eve zarar vermesi ise saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine özel harekat polisi de sevk edildi. Polis eli tetikte ev önünde nöbet tutmaya başladı. Bu arada Çiftçi ailesinin kızgınlığı bir türlü bitmedi. Çiftçi'nin kızı Hülya Tüler, babasının bu aile tarafından kaçırıldığını öne sürerek, "E. ailesi babamı evlilik vaadiyle kandırmış 30 bin lira parası varmış onu almış sonrada öldürmüş. Biz bu aileden şikayetçiyiz bunlar gözaltına alınsın" dedi.

Polis aileyi sakinleştirerek evlerine gönderirken gün boyu ev önünde nöbet tutmaya devam etti.

Bu arada, Musa Çiftçi'nin oğlu Mehmet Çiftçi (27) 5 aylık hamile eşi Burcu Çiftçi'yi (20) öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezası almıştı. - ADANA

Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar
Kayıp babalarını öldürdüğünü düşündükleri ailenin evini böyle bastılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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