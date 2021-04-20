Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt hiç kimseyi tatmin etmedi

İstanbul Adalar'daki atlı faytonların kaldırılmasının ardından büyükşehir belediyesinin sahiplendirdiği atlardan Hatay'ın Dörtyol Belediyesine gönderilen 100 atın kaybolması üzerine Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, konuştu. Atların akıbetini bilmediğini söyleyen Yıldız, atların kesilerek sucuk yapıldığı yönündeki iddialara karşı ise, "İnşallah öyle bir durum yoktur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddiaları sonrası Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasıyla sonuçlanan tartışmanın ardından Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, atların akıbetinin bilinmediğini söyledi.

"ATLAR KAĞIT ÜZERİNDE ALINMIŞ"

Atların kağıt üzerinde Dörtyol Belediyesi'ne sahiplendirildiğini ancak Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak kendilerinin teslim almadıklarını anlatan Yıldız, "Geçtiğimiz pazartesi günü bir görüşme esnasında bu konu bana ulaştı. Şahsıma İstanbul'dan gelen atların ne olduğu soruldu. Bende bizim at teslim almadığımızı belirttim ve bilgim olmadığını söyledim. Sonrasında bir araştırma yaparak evrak üzerinde atlarla ilgili bazı teslimatlar olduğunu ama fiiliyatta atların belediyemizce teslim alınmadığını tespit ettim. Bu durumu TCK'nın 279. maddesine istinaden bildirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili idari makam olarak kaymakamlığa ve adli makam olan Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdim. Atların akıbeti şu anda bilinmiyor. Kaymakamlık ve adli makamların incelemeleri sonucunda atların akıbeti ortaya çıkacak. Şahsımın bildiği bir atın nakil sırasında öldüğü ve bununla ilgili tutanak mevcut. Geri kalan 99 atın akıbetini şu anda bilmiyoruz. Yapılacak adli ve idari tahkikatın sonucunu bekleyeceğiz" dedi.

ATLARDAN SUCUK YAPILDIĞI İDDİASI

Yıldız, atların kesilerek sucuk yapıldığı yönündeki iddialara karşı ise, "Akıbetini bilmediğimiz bir durum için öyle bir yorum yapmamız uygun olmaz. İnşallah öyle bir durum yoktur. Kimse öyle bir şey olsun istemez. Bu durum mutlaka netleşecek" dedi.