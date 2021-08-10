Kayıp 3 kız bulundu: Lunaparka da gitmişler (4)

LUNAPARKA DA GİTMİŞLERHadımköy'deki evlerinden ayrıldıktan sonra Avcılar'a gelen 3 kızın Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahil kesimindeki İBB tuvaletinde görünmesinden sonra bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

LUNAPARKA DA GİTMİŞLER

Hadımköy'deki evlerinden ayrıldıktan sonra Avcılar'a gelen 3 kızın Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahil kesimindeki İBB tuvaletinde görünmesinden sonra bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Akşam saatlerinde bu çalışmalar sonuç verirken 3 kızın bir süre Küçükçekmece yan yolu girişindeki lunaparka girdikleri burada bir süre dolaştıkları belirlendi. Ekipler bölgede yoğunlaşırken parkın hemen alt tarafında görülen 3 kız alınarak Arnavutköy'e götürüldü.

Lunapark işletmecisi Ömer Faruk Güler, eğlence yerinde görüntü kaydı yaptıklarını ancak her gün binlerce kişi girip- çıktığını belirtirken kayıp üç kızı görüp polise haber veremedikleri için üzgün olduğunu ancak, bulundukları için sevinç duyduklarını söyledi. Güler, bulunan kızların istedikleri takdirde aileleri ile birlikte onları konuk edebileceklerini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş