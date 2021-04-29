'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR

Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de kayıp Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katıldı.

Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de kayıp Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katıldı. Bölgeyi titizlikle arayan AFAD ekibi ve komandolar, ağaç altları ve kovuklar dahil olmak üzere her noktaya bakıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı