'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
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'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR

'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de kayıp Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katıldı.

Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de kayıp Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katıldı. Bölgeyi titizlikle arayan AFAD ekibi ve komandolar, ağaç altları ve kovuklar dahil olmak üzere her noktaya bakıyor.

'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR
'BORALAR' DA KAYIP SÜLEYMAN'I ARIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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