Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi"

23.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:04
Kayınvalideden damada şok suçlama:

Adana'da bir kadın, 3 yıldır yatalak olan kızını cezaevindeki damadının astım ilacı diye uyuşturucu vererek bu hale getirdiğini ileri sürdü. Kızının bu nedenden dolayı yatalak kaldığını söyleyen acılı anne "Ben kızıma kıyamazken kocası bu hale getirdi. Kızım 3 yıldır ne konuşabiliyor ne kalkabiliyor, yatağa mahkum" ifadelerinde bulundu.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Nurseren Kurtuluş (30) 7 yıl önce V.K. ile evlendi. Ancak evlendikten sonra uyuşturucu bağımlısı olan eşiyle uyuşturucu kullandığı için tartışan kadın eşi tarafından sürekli darbedildi. Bu arada Nurseren Kurtuluş bir taraftan astım hastalığıyla mücadele ediyordu.

İLAÇ YERİNE VERDİ

İddiaya göre, kocası genç kadına bu süreçte astım ilacı diye uyuşturucu vermeye başladı. Bu nedenle genç kadın uyuşturucu bağımlısı oldu. Genç kadın, eşi bağımlı olduğu için evdeki eşyaları da satmaya başlayınca artık dayanamayarak kızı Aysel Kurtuluş'u (6) da alarak annesi Necla Çatalkafa'nın (58) evine geldi.

Kayınvalideden damada şok suçlama: 'Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi'

YATALAK KALDI

3 yıl önce Nurseren Kurtuluş, annesinin evindeyken uyuşturucu krizi geçirip bayıldı. Annesi kızını hastaneye yetiştirdi ancak genç kız uyuşturucuya bağlı olarak yatalak kaldı. Şimdi boynundan aşağısı tutmayan genç kadın ve onun 6 yaşındaki kızına anne Necla Çatalkafa bakıyor. Koca ise bir süre önce hırsızlık suçundan cezaevine girdi.

Kayınvalideden damada şok suçlama: 'Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi'

"BEN KIZIMA KIYAMAZKEN KOCASI ONU BU HALE GETİRDİ"

Necla Çatalkafa kızının evlenene kadar tek sorununun astım olduğunu belirterek, "Kızım astımını da ilaç kullanarak idare ediyordu. Ancak evlendikten sonra kızım hep kötüye gitti. Kocası kızıma astım ilacı diye uyuşturucu vermiş. Doktor raporunda da bu yer aldı. Ben kızıma kıyamazken kocası kızımı bu hale getirdi. Daha önce uyuşturucu kullandığı için kızımı darp da edermiş. Ancak biz bunları sonra öğrendik. Ben damadımdan kızımı bu hale getirdiği için şikayetçi oldum. Kızım 3 yıldır ne konuşabiliyor ne de ayağa kalkabiliyor. Genç yaşında yatağa mahkum oldu" dedi.

Genç kadının 6 yaşındaki kızı ise annesini bebek gibi sevip onun bir an önce ayağa kalkmasını istiyor.

Kayınvalideden damada şok suçlama: 'Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın
Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın
Çamaşır asarken düşen genç kız hayatını kaybetti
Çamaşır asarken düşen genç kız hayatını kaybetti
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Teoman Mert Fırat Şafak Sezer
Spor Ozan Tufan Lance Stroll Dorukhan Toköz Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kamu Medya Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayınvalideden damada şok suçlama: "Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 10:04:11. #1.14#
title