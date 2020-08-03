Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damada, 'tahrik' indirimiyle 36 yıl hapis BURSA'da yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Engin Kocakulak (39) önce 2 kez müebbet hapse ardından da 'haksız tahrik' indirimi ile toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BURSA'da yeni doğan bebeğini kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi ile kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Engin Kocakulak (39) önce 2 kez müebbet hapse ardından da 'haksız tahrik' indirimi ile toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde geçtiğimiz temmuz ayında meydana geldi. Engin Kocakulak'ın, 3'üncü çocuğuna hamile olan eşi Hediye Kocakulak (30), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da doğum yaptı. Olay günü, Engin Kocakulak, 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine geldi. Ancak bebeği kendisine gösterilmedi. Bunun üzerine Kocakulak ile kayınpeder Nezir Aktan (60) ve kayınbiraderi Yasin Aktan (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Engin Kocakulak, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, kayınpederi ile kayınbiraderine sapladı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak ise sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Engin Kocakulak'ın karar duruşması görüldü. Duruşmada, eşi ile oğlu öldürülen Şafinaz Aktan, "Yemek yediğimiz sırada damadım geldi. Çocukları almak istediğini söyledi. Kendisine yarım saat sonra gelmesini söyledim. 'Kapıyı aç' dedi, kapıyı açmayacağımı söyledim. Damadım küfretti. Bunun üzerine oğlum balkona çıktı. Ben oğlumu tutarken, eşim eline tahta parçası alıp, aşağı inmiş. Eşim ona tahtayı kaldırırken o da yanında getirdiği bıçakla bıçakladı. Ben sadece 'Şimdi git, yarım saat sonra gel çocuklarını al' dedim. Küfretmedim" dedi. CEZADA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDIDuruşmaya, Bandırma T. Tipi Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılan Engin Kocakulak ise son savunmasında, "Sadece çocuklarımı görmek istiyordum. Kafama sopayla vuruldu. Kayınbiraderim, kemer ve bıçakla saldırdı. Canımı kurtarmak için mücadele ettim. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Adnan Mutlu da müvekkilinin çocuğunu görmeye gittiğini, olayın meşru müdafaa şartları altında gerçekleştiğini öne sürerek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Engin Kocakulak'ı önce 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 2 kez 18 yıl olmak üzere toplam 36 yıl hapis cezasına çevirdi.

Kaynak: DHA