Kayınbiraderini tabancayla yaralayan enişte tutuklandı

KOCASİNAN (DHA) - KAYSERİ'de tartıştığı kayınbiraderi Sabri Güven'i tabanca ile vurarak ağır yaralayan Halil İbrahim Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Vedat Sokak Ekin Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim Tokmak, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılmak istedi. Eşi, durumu babası Mehmet ve kardeşi Sabri Güven'e haber verdi. Bunun üzerine eve gelen Mehmet ve Sabri Güven ile Halil İbrahim Tokmak arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Halil İbrahim Tokmak, belinde bulunan tabancayla ateş açtı. Kayınbiraderi Sabri Güven vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Mehmet Güven ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası Halil İbrahim Tokmak gözaltına alındı. Tokmak'ın sorgusunda, "Eşimle şiddetli geçimsizlik yaşıyordum. Ayrılmak istediğimi söyledim. O da ağabeyi ve babasına söylemiş. Eve geldiklerinde ellerinde tüfek vardı. Ben onları vurmasam onlar beni vuracaktı" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada yaralanan Gabri Güven'in hastanedeki tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.