Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
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Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yolu ekoturizme kazandırılıyor.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Kayıların kullandığı 86 kilometrelik göç yolu ekoturizme kazandırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen göç yolu rotanın açılışı yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin himayesindeki Kayıların, Domaniç'e gelirken kullandıkları 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme kazandırılması hazırlıklarını tamamladı. Rotanın belirlenmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tanıtım programı düzenledi. Çarşamba Köyü Hayme Ana Türbesi'ndeki programa Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Diriliş Ertuğrul dizisinde Doğan Alp karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner'in yanı sıra sosyal medya fenomenleri, orman çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve beraberindekilerin katıldığı dün yapılan rota gezisinde, Çamlıca köyü, Berçin Kulesi, Domaniç Ebe Hatun Çamlığı, Pazaralanı, Tefekkür Tepe, Topukyayla Tabiat parkı, Domaniç Kurbağaları göç yolu, Çatalaalıç mevkii, Sefa köyü, Karagöl, Kızıl Saray, Çukurca göleti, Selim Dede mesire alanı, Ilıcaksu Sarıkız mesire alanı ve Domurköy Mızık Çamı ziyaret edildi. Gezide atların yanı sıra katılımcılar bisiklet ve arazi aracı ATV kullandı. Gruba yöresel kıyafetli kadınlar da eşlik etti.Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya,  "Ecdadımız bu toprakları bizlere yurt olması için destansı bir mücadelede bu göçü başlatmış ve göç Anadolu'da durmuş ve Anadolu'da sabitlenmiştir. Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten doğa ile iç içeyiz ve doğayı önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. Bu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak hedefi olsa gerek. Bu hedefler doğrultusunda Kütahya ve Domaniç'teki kardeşlerimiz ile birlikte bu yürüyüşü tekrar başlatmak istiyoruz, birlikte yürümek istiyoruz. Sonuçlara ve hedeflere de birlikte ulaşmak istiyoruz. Ekoturizm rotamızın, yürüyüş yolumuzun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tanıtım programı, Çatalalıç mevkiine kurulan Oba çadırları ve kamp ateşi etrafında Domaniç'in yöresel sanatçıları tarafından düzenlenen eğlence ile sona erdi.


Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı
Kayıların 86 kilometrelik göç yolu, ekoturizme açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit

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