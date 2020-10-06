Kayıhan Pala kimdir? Kayıhan Pala nereli, kaç yaşında? Kayıhan Pala biyografisi

Kayıhan Pala ne dedi sorusu sorgulanıyor. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2010 yılında profesör oldu. Kayıhan Pala ne iş yapıyor?

Kayıhan Pala, Erzincan'da doğdu ve eğitiminin ardından 1988-1990 yıllarında Rize Muradiye Sağlık Ocağı'nda ilk zorunlu görevini yerine getirdi. Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden, milletvekili aday adayı olmak adına ayrılmıştı. İşte, ayrıntılar...

KAYIHAN PALA KİMDİR?

Pala, 1964 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Babası Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nden (EİE) emekli, annesi ev hanımıdır. Üç çocuklu ailenin en büyüğü olan Pala, ilkokulu Keban'da Keban Baraj İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Bursa'da, Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Zorunlu hizmetini 1988-1990 yıllarında Rize Muradiye Sağlık Ocağı'nda yerine getiren Kayıhan Pala, 1993 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında tamamladı. 1997 yılından bu yana, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çalışmalarını sürdüren Pala, 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü görevlerinden Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak amacıyla ayrıldı.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1997-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi'nde Sağlık Grup Başkan Yardımcılığı, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve ilki 1998, ikincisi 2007-2008 yıllarında olmak üzere iki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başhekimlik gibi görevlerde bulundu. 1990 yılından bu yana birçok kez Bursa Tabip Odası'nın ve Türk Tabipleri Birliği'nin değişik kurul ve komisyonlarında çalıştı. 1994-1998 yılları arasında Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri ve 2010-2014 yılları arasında Bursa Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı. 15 Nisan 2018 tarihinde yapılan Bursa Tabip Odası seçimlerinde de Türk Tabipleri Birliği delegesi olarak seçildi. 2004 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kuruluş çalışmalarında yer aldı.2005- 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Sağlık Platformu Üyesi ve Sağlıklı Kentler Proje Danışmanı (gönüllü), 2008 – 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı (gönüllü), 2009 – 2014 yılları arasında Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesive 2009- 2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi Kent ve Sağlık Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Dr. Pala 2011-2017 yılları arasında Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği (The International Association of Health Policy-Europe, IAHPE) Avrupa Birimi'nin yönetim kurulunda yer aldı. Başarılı ismin yüzün üzerinde bilimsel makalesi bulunuyor.

Kayıhan Pala, İstanbul Tabip Odası Dr. Nejad Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 Yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü, Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Anısına 2006 Yılı İnceleme Ödülü ve 2018 Yılı Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü sahibidir.