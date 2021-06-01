Kaybolan yaşlı şahsın iki gün sonra cesedi bulundu
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Kaybolan yaşlı şahsın iki gün sonra cesedi bulundu

Kaybolan yaşlı şahsın iki gün sonra cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde iki gün önce ormanlık alana giden ve haber alınamayan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde iki gün önce ormanlık alana giden ve haber alınamayan yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Çaltepe Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Behçet Karataş,pazar günü öğlen saatlerinde evinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunanKeçepınar mevkisindeki ormanlık alana gitti. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, ormanlık alanda iki gün sonra yaşlı adamın cesedine ulaştı. Karataş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Karataş'ın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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