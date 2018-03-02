Kaybolan Yaşlı Adam Dere Yatağında Ölü Bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Özkan (72), dere yatağında ölü bulundu.

Divriği ilçesi Çamlık köyünde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 72 yaşındaki Alzheimer hastası Kemal Özkan için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından dün arama çalışması başlatıldı. Kar yağışı ve zorlu arazi şartlarına rağmen arama çalışmalarını ilerleyen saatlere kadar sürdüren ekipler, bugün de Özkan'ı arama çalışmalarına devam etti. Yapılan arama sonrası ekipler Kemal Özkan'ın cesedini, köydeki bir ören yerinde yaklaşık iki metrelik çukur içerisinde buldu. Yaşlı adamın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Ayrıca, Özkan'ın eşi Zeynep Özkan'ın da 4 yıl önce arazide kaybolduğu ve yapılan aramalar sonucunda cesedinin, köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulunduğu öğrenildi. - SİVAS