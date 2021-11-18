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Kaybolan küçükbaş sürüsü, dronla bulundu

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Kaybolan küçükbaş sürüsü, dronla bulundu

KİLİS'te, kurt saldırısı sırasında kaçarak kaybolan küçükbaş sürüsünün yeri, jandarma ekipleri tarafından dronla tespit edildi.

KİLİS'te, kurt saldırısı sırasında kaçarak kaybolan küçükbaş sürüsünün yeri, jandarma ekipleri tarafından dronla tespit edildi.

Merkeze bağlı Uzunlu köyünde yaşayan Fahrettin Özçoban'ın arazide otlattığı sürüsüne, kurt saldırdı. Saldırı üzerine kaçan sürüsünü bulamayan Özçoban, jandarmayı arayarak 43 hayvanına ulaşamadığını söyledi, yardım istedi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, arazide arama başlattı. Bölgede hayvanlara ulaşamayan ekipler, dron uçurarak havadan aldığı görüntü ile sürünün, Acar köyü kırsalında olduğunu saptadı. Bölgeye giden ekipler, hayvanlardan 33'ünü sağ, 3'ünü ise yaralı halde buldu. Saldırıda 7 hayvanın telef olduğu belirlenirken, sürüdeki diğer hayvanlar jandarma tarafından sahibine teslim edildi.?


Kaybolan küçükbaş sürüsü, dronla bulundu

Kaybolan küçükbaş sürüsü, dronla bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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