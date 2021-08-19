Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor

Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da abisinin yanından Kahramanmaraş'a ailesinin yanına gitmek için ayrılan ve Antalya'ya gelen 16 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Ankara'da abisinin yanından Kahramanmaraş'a ailesinin yanına gitmek için ayrılan ve Antalya'ya gelen 16 yaşındaki gençten 5 gündür haber alınamıyor. Kardeşini aramak için 800 kilometre uzaklıktan şehre gelen abisi ise sokaklarda kalarak elinde fotoğraf ile kardeşini arıyor.

Ankara'da abisinin yanında oturan Ziya Şahin (16), geçen Cuma günü akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ta bulunan ailesinin yanına gitmek için ayrıldı. Genç, kendisini bekleyen ailesinin yanına gitmek yerine Antalya bileti alarak, Antalya'ya geldi. Bunun üzere aile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin abisi Burhan Şahin (18), ise kardeşinin arkadaşları vasıtasıyla en son Antalya'da yat limanında göründüğü bilgisini aldı. Kardeşini aramak için Kahramanmaraş'tan çıkan genç, Antalya'ya geldi. Kardeşini son göründüğü yer olan yat limanında arayan genç, elinde bulunan fotoğrafları önüne gelene gösteriyor.

"Sokakta yatıp, kalkıyorum"

Genç sorduğu kişilerden 'görmedik' yanıtını aldı. Kardeşini bulmak için geceleri sokakta kaldığını belirten genç, bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Yaşanılanları anlatan Burhan Şahin, "Bize mesaj geldi. Cuma günü 01.30'da biletini kestiriyor. Ankara'dan Antalya'ya geliyor. Burada bir arkadaşı ile görmüşler. Geldim baktım bulamadım. Ben yanında bulunan kişilerden şikayetçiyim. Kardeşimi bulamıyorum. Sokakta yatıp, kalkıyorum. Konyaaltı ilçesi'nden Lara'ya kadar aradım bulamadım. Fotoğraflarını gösteriyorum, esnaflara soruyorum. Yanındaki arkadaşları tanımıyoruz. Bulunmasını istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi
12. kattaki iskelede mahsur kalan iki kardeş yürekleri ağza getirdi
İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 kardeş ölümün kıyısından döndü
İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 kardeş ölümün kıyısından döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Hande Yener Haluk Levent
Spor Mert Günok Mustafa Er Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan kardeşini bulmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan gelip, sokakta kalıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:24:56. #1.15#

title