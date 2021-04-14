Kaybolan iki kedi için kadınlar seferber oldu

Kaybolan iki kedi için kadınlar seferber oldu Adana'da bir kadın, kaybolan iki kedisinin bulunması için bilboarda reklam verdi, Arkadaşlarıyla birlikte her yerde kedilerini arayan Sevim Taydaş: "Daha önce de kedilerim öldürüldü, şimdi de iki kedim kayıp" Adana'da bir kadın, kaybolan iki...

Kaybolan iki kedi için kadınlar seferber oldu

Adana'da bir kadın, kaybolan iki kedisinin bulunması için bilboarda reklam verdi,

Arkadaşlarıyla birlikte her yerde kedilerini arayan Sevim Taydaş:

"Daha önce de kedilerim öldürüldü, şimdi de iki kedim kayıp"

ADANA - Adana'da bir kadın, kaybolan iki kedisinin bulunması için bilboarda reklam verdi. Arkadaşlarıyla birlikte her yerde kedilerini arayan Sevim Taydaş, "Daha önce de kedilerim öldürüldü, şimdi de iki kedim kayıp" dedi.

Adana'da villasında çok sayıda kedi besleyen Sevim Taydaş'ın 11 Şubat'ta "Milka" ismini verdiği kedisi, 18 Şubat'ta ise "Fasülye" ismini verdiği diğer kedisi kayboldu. Daha öncede birkaç kedisi öldürülen Taydaş, kedi sevmeyen komşularından şüphelense de aradan iki ay geçmesine rağmen halen kedilerini bulamadı. Bunun üzerine Taydaş, arkadaşlarıyla birlikte kedilerini bulmak için seferber oldu. Adana'nın bir çok noktasında billboardlara reklam veren Taydaş, kedileri bulanlara para ödülü vereceğini de not düştü.

Taydaş, kedilerin kimseyi bir zararı olmadığını ancak daha önce kedilerinin öldürüldüğünü, iki kedisinin de kaybolduğunu belirterek, "Yani bunu neden yapıyorlar bir anlam veremiyorum. Bu kediler çok özel kediler eğer onları biri kaçırdıysa ona bakamazlar. Ben kedilerimin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE