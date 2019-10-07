Kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu sonra cesedi bulundu

07.10.2019 16:33

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki kişinin önce bastonu, sonra cesedi çayda bulundu.

İlçenin Akpazar beldesine bağlı Elmalık köyünde oturan alzaymır hastası Yusuf Sertkaya, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Sertkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) haber verdi.

İhbarın ardından bölgeye giden Tunceli AFAD görevlilerince yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Bunun üzerine bölgeye Elazığ AFAD, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma köpeği desteğindeki görevliler takviye olarak gönderildi.

Görevlilerin bölgeye ulaşmasıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarında Sertkaya'nın bastonu, evinin yaklaşık 2,5 kilometre uzağındaki Peri Çayı kenarında bulundu.

Ekipler, bastonun bulunmasıyla Sertkaya'nın çaya düşmüş olabileceği gerekçesiyle arama çalışmalarını çayda ve çevresinde yoğunlaştırdı.

Su altında dalgıçlar ve çay kenarında da diğer ekiplerce yapılan aramalar sonucu Sertkaya'nın cesedi, bastonunun bulunduğu yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta çayın içerisinde bulundu.

Suya düşüp boğulduğu üzerine durulan Sertkaya'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi yapılması amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA