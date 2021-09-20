Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mehmet Uyanık yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü personeli Mehmet Uyanık yol kenarında bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını alan Tuba Biricik isimli vatandaş duyarlılığından dolayı personele teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Personeli Mehmet Uyanık'ın dikkati sayesinde Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Tuba Biricik isimli vatandaş cüzdanına kavuştu. Bölgede çalışırken cüzdan bulan Yunusemre Belediyesi personeli durumu şefine bildirdi. Cüzdanın sahibi ile iletişime geçen Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Tuba Biricik isimli vatandaşa cüzdanını ulaştırdı. İçerisinde bir miktar para, nüfus cüzdanı ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine ulaştırmaktan mutluluk duyduğunu belirten Uyanık, "Sanayiden dönüşte minibüsle gelirken ışıklara varmadan yolun üzerinde cüzdan olduğunu fark ettim. İçerisinde kimliğiniz de vardı. Cüzdanı Serdar amirime teslim ettim. Amirimiz de size ulaşmamıza yardımcı oldu. Bize verilen eğitimlerin bu gibi durumlarda nasıl davranacağımız konusunda büyük katkısı oldu" dedi. Cüzdanın sahibi Tuba Biricik ise Mehmet Uyanık'a ve Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA

Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaybettiği cüzdanına Yunusemre Belediyesi personeli sayesinde kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 14:28:43. #1.17#