Kayapınar'da kadınlara yönelik kurslar başladı



DİYARBAKIR - Diyarbakır Kayapınar Belediyesine bağlı Kadın Mesleki Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik okuma-yazma, meslek edindirme kursları başladı. 7'den 70'e yüzlerce kadının faydalandığı kurslara katılan ev hanımları, diğer ev hanımlarının da kurslara katılmasını için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Mesleki Eğitim Merkezinde, kadınlara yönelik kurslar başladı. Kayapınar Belediyesi Kadın ve Kültür İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, kadınlara yönelik çeşitli kurslar açtıklarını belirterek, okuma-yazma, Kuran-ı Kerim kursu, dikiş-nakış, el sanatları kurslarının başladığını, gençlere yönelik de satranç ve resim kurslarının açılacağını ifade etti. Dezavantajlı kadınlara yönelik de çeşitli kurslar açacaklarını vurgulayan Kahraman, "Dezavantajlı kadınlara yönelik çeşitli kurslarımız olacak. Kadınlara yönelik iş ve meslek eğitimleri vereceğiz. O eğitimleri verdikten sonra kadınların iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracağız. Dezavantajlı kadınların yanındayız her türlü gençlerimizle beraber. Çocuklu kadınlarımıza yönelik kreşlerimiz mevcut. Kreşte çocuklar oyun ve etkinliklerle uğraşırken, anne de çeşitli kurslarda eğitimler alıyor. O eğitimler sonucunda da kendisi ürettiği ürünleri, pazarlara sunabiliyorlar. Bu faaliyet sonucunda dar gelirli ailelere ekonomik katkıda bulunmuş oluyorlar. Kadına yönelik verilen her türlü eğitimi destekliyoruz. Tüm kadınların yanındayız" dedi.

Yaz tatilinde kurslara katılıyor

Birkaç gündür kurslara katıldığını ifade eden 7. sınıf öğrencisi Helin Kaya, yaz tatilinde kendini geliştirmek için kurslara katıldığını belirtti. Dikiş-nakış ve bilgisayar kurslarına katılacağını ifade eden Kaya, "Dikiş dikmeyi, zincirleme yapmayı, makinede çalışmayı öğrendim. Yaz tatilinde buraya geliyorum. Bilgisayar kursuna da katılacağım" diye konuştu.

"İleride işime yarar"

Yaz tatilinde kurslara katılan bir diğer öğrenci Nurşin Gültekin ise, ilerde işine yarayacağını düşündüğü kurslara katıldığını ifade etti. Gültekin şunları söyledi:

"Yaz tatilinde kurslara katılıyorum. Dikiş öğrendikten sonra nakışa geçeceğiz. Belki ilerde benim için önemli olur diye kurslara katılıyorum. Şimdilik daha öğrenmedim ama dikmeye geçeceğiz."

"Hem öğrenirler hem de zamanları geçer"

Kurslara katılan ev hanımı, bir çocuk annesi Fatoş Yılmaz ise, kendini geliştirmek amacıyla kurslara katıldığını ve tüm ev hanımlarına tavsiye ettiğini kaydetti. Yaklaşık bir yıldan beri kurslara katıldığını belirten Yılmaz, "Hem kendimi geliştirmek amacıyla hem de bir şeylere katkıda bulunmak ve iş açısından çalışmak için kurslara katılıyorum. Evliyim bir kızım var. Ev işlerini ve kursu bir arada götürmeye çalışıyorum. Evde çarşaf, nevresim, yastık yüzleri gibi şeyleri kendim dikiyorum. Ev hanımlarının tüm kurslara katılmalarını istiyorum. Hem zamanları geçer hem de birçok şey öğrenirler" diye konuştu.