Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı

10.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:39
Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından daha önce belirlenen 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık bot ve mont yardımı yapıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından daha önce belirlenen 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık bot ve mont yardımı yapıldı.

Sosyal belediyecilik hizmeti sunan Kayapınar Belediyesi, ilçede oturan 300 yetim ve öksüz çocuğa kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un talimatı ile belediyenin imkanları ile satın alınan mont ve botlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuklara dağıtıldı. Belediye ekiplerince, evlerinde teslim edilen mont ve botları alan yetim ve öksüz çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kış aylarına girdikleri bu günlerde çocukların kışlık elbiseleri, botları ve montlarıyla ilgili alışverişlerin başladığını söyledi. Kaymakam Koç, "Ama maalesef unuttuğumuz bir kesim var ki kışın gelmesiyle onları da acı bir telaş sardı. Kışın nasıl ısınacağım ve kışı nasıl geçireceğim diye düşünen yetim ve öksüzlerimiz var. Bundan dolayı biz de belediye olarak, yetim ve öksüz çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destek de bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı
Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
Silvan'da yardıma muhtaç çocuklara kışlık giysi dağıtıldı
ÇEL-DER'den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı
ÇEL-DER'den pandemi döneminde ihtiyaç sahibi 500 çocuğa giyecek yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Yedi Başak'tan Suriyeli mağdurlara 8 tırdan oluşan 200 ton kömür yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Sinan Gümüş Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayapınar Belediyesinden 300 çocuğa giysi yardımı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:57:43. #1.14#
title