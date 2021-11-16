Kayapınar Belediyesi'ne 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi' verildi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesinin almaya hak kazandığı 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi' için belediyenin meclis toplantı salonunda tören düzenlendi. Törene Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, belediye birim müdürleri katıldı.

Törende konuşan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, yeşil ve yaşanabilir alanı sahip olduğu tüm değerleri koruyarak gelecek nesillere bırakmanın kolay bir iş olmadığını söyledi. İnsanı, bilime, sanata ve spora duyarlı bir kent olmak için sosyal sorumluluk bilinciyle inşaa edilebilir olduğunu anlatan Şahin, temelde insana saygı olmadığı müddetçe hiçbir projenin elde edilmesi mümkün olmadığını bildirdi. Şahin, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmemesi halinde kalite yönetim sistemi ve belgeyle taçlandırılmasının mümkün olmayacağını ifade ederek, "Sunduğu belediyecilik hizmeti kapsamında, hizmet kalitesini, farkındalığını, yeterliliğini arttırarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunan Kayapınar Belediyesinin bu belgelendirme ile diğer belediyelerle arasındaki farkını daha da açacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten Kayapınar Belediyesinin kalite yönetim sistemi belgesinin hayırlı olmasını diliyorum. Belgenin hazırlanmasında ve süreçlerin yürütülmesinde emeği geçen belediyemizin çalışanlarına ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşların taleplerini yerine getiriyoruz"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise göreve geldiği günden beri rutin işlerin yanından sahada vatandaşların taleplerini yerine getirerek, eğitim ve kültür alanında faaliyetlere ağırlık verdiklerini aktardı.

Gelecek nesillere yönelik çalışmalar yürüttüklerine belirten Koç, "Bir tarafından ise belediyeyi kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bu işin uzmanlarıyla çalışıyoruz. Amacımız vatandaşların işlerini kolaylaştırmak. TSE'den bu belgeyi aldıktan sonra çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Bu çalışmaları yenileyip geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra TSE'nin diğer belgelerini almayı da düşünüyoruz. Kalite yönetim belgemizin kentimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR