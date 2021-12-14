Kayapınar'a 200 Metrelik İlave İçme Suyu Hattı

GÖLMARMARA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayapınar mahallesi Nato Caddesi üzerinde yeni imara açılan bölgede 200 metrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

"Büyükşehir ve MASKİ her zaman yanımızda"

Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizde yeni imara açılan bölgeye içme suyu hattı çekildi. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Ne zaman Büyükşehir Belediyemizi ya da MASKİ Genel Müdürlüğümüzü arasak bir telefonla ulaşabiliyoruz. Bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

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