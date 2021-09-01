Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı
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Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı

Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

NİĞDE'de kayalıklarda mahsur kala keçi, AFAD ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.

NİĞDE'de kayalıklarda mahsur kala keçi, AFAD ekiplerince halatla çekilerek kurtarıldı.

Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde, Ahmet İşkol'a ait keçi kayalıklarda mahsur kaldı. İşkol, keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Ancak sarp kayalıklarda kalan keçiyi kurtaramayan İşkol, AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Niğde AFAD ekipleri halatla keçinin kaldığı yere indi. Ekipler, halata bağladıkları keçiyi, kayalıklardan aşağıya sarkıtarak indirdi.Keçiyi teslim alan İşkol, AFAD ekiplerine teşekkür etti.


Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı
Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı
Kayalıkta mahsur kalan keçi halatla çekilerek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi

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