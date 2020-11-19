2 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedenini, sahile yürüyüşe giden vatandaşlar buldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde 2 gündür kayıp olan 70 yaşındaki yaşlı adam ölü olarak bulundu. Hakgüder'in cansız bedenini sahile yürüyüşe giden vatandaşlar fark etti.

Karamürsel ilçesi Ereğli Sahili'nde edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarındaki köprünün altında bir erkek şahsın hareketsizce yattığını gördü. Durumdan şüphelen vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ölü olarak bulunan şahsın 2 gündür kayıp olarak aranan Erbil Hakgüder (70) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakgüder'in cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hakgüder'in ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR