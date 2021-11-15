Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüye filmleri aratmayan kurtarma operasyonu

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde serbest paraşütçü kontrolünü kaybederek kayalıklarda mahsur kaldı. Şahsı kurtarmak için bölgeye giden 6 kişilik JAK timi önce 40 metre teknik malzemelerle kurtarma tesisi kurdu. Şahıs yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası, 500 metre skeyç sedye ile taşınarak kurtarıldı.

Olay, Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; serbest paraşüt uçuşu yapan A.K. (33) kontrolünü kaybetmesi sonucu kayalıklarda mahsur kaldı. İhbarın ardından bölgeye Antalya il Jandarma komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

İlk olarak 6 kişilik JAK timi tarafından 40 metre teknik malzemelerle tesis kurularak şahıs emniyetli bölgeye alındı. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası, 500 metre skeyç sedye ile tesis kurularak yaralı şahıs tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA