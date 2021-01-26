AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği
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AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği

26.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:09
AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyünde, kayalık alanda 4 gün önce mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyünde, kayalık alanda 4 gün önce mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Tercan ilçesi Beğendik köyünün muhtarı Cemal Erseçen'e ait 3 keçi, çoban otlak alana çıkardığı sırada, kayalık alana tırmanarak, burada mahsur kaldı. 4 gündür kayıp keçileri aramaya çıkan köylüler, hayvanları sarp kayalık alanda buldu. Kendi imkanları ile hayvanları bulunduğu yerden indiremeyen muhtar Erseçen, durumu Erzincan AFAD Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sarp kayalıkta mahsur kalan 3 keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanlar, uzun uğraşlar sonucu mahsur kaldıkları yerden alınıp, sahibine teslim edildi.


AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği
AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği
AFAD'dan kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarma seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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