Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
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Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

14.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:21
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

BİLECİK'te Şeyh Edebali Türbesi mevkisindeki kayalıklarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Cihan Kütük (27) AFAD ekiplerince kurtarıldı.

BİLECİK'te Şeyh Edebali Türbesi mevkisindeki kayalıklarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan Cihan Kütük (27) AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 arkadaş dolaşmak için Şeyh Edebali Türbesi kayalıklarına gitti. Bir süre sonra hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun yağışta türbe çevresindeki kayalıklarda mahsur kalan 3 arkadaştan 2'si yaklaşık 15 metre yüksekliğe tırmanarak kurtuldu. Cihan Kütük ise kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD Bilecik ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan Cihan Kütük'ün yerini tespit eden AFAD ekipleri, halatla ipten istasyon kurarak Kütük'ü yukarı çekip kurtardı. Üç arkadaş AFAD ekiplerince UMKE sağlık ekibine teslim edilirken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan genci, AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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