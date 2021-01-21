Kayak tutkunları Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturan kayakseverler, güzel havada kaymanın keyfini çıkardı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Güneşli havayı fırsat bilerek kayak merkezine gelen vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, kar yağışının ardından kayak merkezine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Son günlerde yağan karla yüzlerinin güldüğünü ifade eden Sönmez, "Beklediğimiz kar yoğun şekilde yağdı. Pistlerimiz çok güzel, vatandaşlarımız da kayak merkezimize akın etmeye başladı. Sarıçam ormanlarında kayakseverler kayaklarını yapmaya başladılar. İnşallah hayırlı ve bereketli bir sezon olur." dedi.

Vatandaşlardan Murat Özen de açık havada kayak yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ailemizle bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Fırsat buldukça kayak merkezini ziyaret edip güzel vakit geçiriyoruz. Sarıkamış Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden birine sahip, burada olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci