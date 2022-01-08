Kayak merkezinde "Hamsi Şenliği" yapıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de 2 bin rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde organize edilen "Hamsi Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, kentin kış turizmindeki en önemli destinasyon merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara ızgaralarda pişirilen 500 kilogram hamsi ikram edildi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için şehir merkezine 18 kilometre mesafedeki Atabarı Kayak Merkezi'ne gelenlerden bazıları kayak yaptı, bazıları da kar üstünde horon teperek eğlendi. İkram edilen hamsinin tadına bakan vatandaşlar doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Vali Yardımcısı Onur Özaydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, hafta sonu olması nedeniyle vatandaşların kayak merkezine gelerek karın ve doğanın keyfini çıkardığını söyledi.

Sadece Artvin'den değil, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşında merkezde kayak yaparak eğlendiğini belirten Özaydın, "Hamsi şenliğine vatandaşlarımızın ilgisi yoğun. Artvin bir turizm cenneti. Özellikle doğa turizmi olarak özel bir yer. Atabarı Kayak Merkezi de bunu tamamlayan öğelerden biri. Kayak merkezimiz kış sporu tutkunlarının istediği tüm imkan ve olanaklara sahip. Sadece ikimiz için değil, ülkemiz için de önemli bir turizm merkezi." dedi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ise Hamsi Şenliği sayesinde vatandaşların eğlenceli zaman geçirdiğini ifade etti.

Kayak merkezinin Artvin için önemli bir turizm alanı olduğunun altını çizen Kurt, "Göğe komşu topraklar Artvin'de kayak merkezine, yaklaşık 40 dakika süren 18 kilometrelik yolculuk sonrası çıkıyoruz. Buradaki kar kalitesi müthiş. Hem acemiler için hem de profesyoneller için uygun bir pist. Zirvede doğa müthiş görüntüler sunuyor. Yüzde 95 kayın ve çam ağaçlarıyla kaplı, müthiş seyir zevki veren bir yer." diye konuştu.

Kayak yapanlardan İrem Öksüz de Artvinli olmasına rağmen uzun süredir kayak merkezine gelemediğini anlatarak, "Bugün bayağı eğlendik. Kayak yaptık. Aynı zamanda hamsi festivaline de denk geldik, hamsi yedik. Şimdi teleferiğe bineceğiz. Her şey çok güzel." dedi.

Nilay Yıldırım da her kış merkeze gelerek doğanın ve karın tadını çıkardığını dile getirerek, "Kayak, kızak, snowboard, teleferik gibi zaman geçireceğimiz alternatifler var. Buradaki birlik, beraberlik, doğa çok güzel. Herkesin buradaki güzelliği görmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Zorluk derecesine göre 3 pistten oluşan Atabarı Kayak Merkezi'nde 595 metre uzunluğunda telesiyej, 159 metrelik de teleski hizmet veriyor.