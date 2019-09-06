Kayak Merkezi yolunda asfalt çalışması

06.09.2019 14:58

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.



Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, sıcak asfalt çalışmasına başlanılan asfalt çalışmalarını inceledi.



İncelemenin ardından açıklamada bulunan Uzun, "Yaklaşık iki ay önce kurulum çalışmalarına başlanılan ve yoğun bir katılımla geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiğimiz asfalt plentinde çalışmalara başlandı. Bu kapsamda da Kahyalar köyü yol ayrımından başlayıp; Sipahiler, Karaağaç ve Keltepe kayak merkezinde sona erecek olan 20 kilometrelik kısımda asfalt çalışmamıza başladık. Ekiplerimiz şuan ki çalışmalarında yolun 6,5 kilometrelik kısmını bitirdi ve asfaltlama işlemi hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu güzergahtaki çalışmalarımız bittiğinde Karabük'ümüz için önem arz eden Keltepe Kayak Merkezine ulaşım daha da kolaylaşacak. Turizm açısından da ilimize çok büyük yarar sağlamış olacağız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA