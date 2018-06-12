Kaya Sıcak Çermik'te İncelemelerde Bulundu

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Açılışa hazırlanan yeni termal turizm merkezinde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya ve beraberindekiler, Bilici Termal Yönetim Kurulu Başkanı Akif Bilici'den yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, tesisi gezdi.

Yatırım sürecinde Sivas İl Özel İdaresi ve ÇETAB'tan büyük destek gördüklerini ifade eden yatırımcı Akif Bilici, Sivas'a güzel bir tesis kazandırmanın mutlululuğunu yaşadıklarını ve açılışı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Daha sonra, Termal Turizm Bölgesindeki "7 Nolu Jeotermal Kuyu" ile "4 Nolu Jeotermal Kuyu'yu" yerinde inceleyen Genel Sekreter Kaya bölgedeki jeotermal kaynakların kullanımı ve dağıtımıyla ilgili Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü İbrahim Uçar ve teknik personelden bilgi aldı.

Yaz sezonunda Sıcak Çermikte nüfusun artacağını ve bölgeye çok sayıda ziyaretçi geleceğini belirten Kaya, turizm merkezinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.

Kaya, bölgenin jeotermal turizm açısından önemli bir değer olduğunu ve bu değerinde her geçen gün gelişmesi, kalkınması ve tanınması için Vali Davut Gül'ün koordinesinde çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.



İncelemeler sırasında Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, Sıcak Çermik Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü İbrahim Uçar, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner ile teknik personel eşlik etti.