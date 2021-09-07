Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı
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Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Kültür Sanat

- Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı Adıyaman Boğazkaya köyü ormanlık alanda bulunan kaya üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz istiridyesi bulundu.

- Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı

ADIYAMAN - Adıyaman Boğazkaya köyü ormanlık alanda bulunan kaya üzerinde en az 65 milyon yıllık deniz istiridyesi bulundu.

Geçtiğimiz hafta fosseptik çukuru kazılırken Ortaçağ Dönemine ait tarihi tünelin bulunduğu Boğazkaya köyü sınırları içesinde bu kez de milyonlarca yıllık deniz canlısı fosili bulundu. Ormanlık alanda tarihi yapıları inceleyen görevliler, tesadüfen bir kaya parçasında fark ettikleri milyonlarca yıllık deniz canlısını görüntüledi. Bölgede başka fosillere de rastlanıldı.

Büyük tarak veya tuzlu su istiridye cinsi olan Pecten isimli deniz canlısının 65 milyon yıl ile 142 milyon yıl arasında yaşadığı biliniyor. Çift kabuklu yumuşakçalar olan Pecten'in Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığı kayıtlarda yer alıyor.

Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı
Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı
Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı
Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş

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Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı - Haberler
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