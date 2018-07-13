Kaya, İlçelerdeki Çalışmaları İnceledi

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, bu kapsamda Ulaş ve Kangal ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Ulaş Kaymakamlığına ziyarette bulunan Kaya, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ile Özel İdare tarafından ilçeye bağlı Karaşar, Tutmaç, Demircilik ve Kurtlukaya köy yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, daha sonra Kangal ilçesine geçerek, Şekerpınar, Turnalı, Çetinkaya ve Sacayağı köylerinde yürütülen yol çalışmalarını denetledi.