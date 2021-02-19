Kaya Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kaya Demirer mesleği ve hayatı nedir?

Çok iyi derecede İngilizce bilen Kaya Demirer halen TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Frankie İstanbul Restoran'ın CEO'su olarak çalışmaya devam etmektedir. Kaya Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kaya Demirer mesleği ve hayatı nedir? Kaya Demirer biyografisi nedir?

Çok iyi derecede İngilizce bilen Kaya Demirer halen TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Frankie İstanbul Restoran'ın CEO'su olarak çalışmaya devam etmektedir. Kaya Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kaya Demirer mesleği ve hayatı nedir?Kaya Demirer biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAYA DEMİRER KİMDİR?

TED Ankara Koleji mezunu olan Kaya Demirer, Hacettepe Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünden mezun oldu daha sonra da İngiltere' de Survey Üniversitesi Otel ve Yiyecek-İçecek İşletmeciliği bölümününden 1991 yılında mezun oldu.

Yeme içme ve eğlence sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip olan Demirer, Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeciliği ile profesyonel hayatına başladı. 1994 yılında Bodrum Gümüşlük'te açtığı Karaf Restoran ile ilk restoran yatırımı ve işletmeciliği deneyimini yaşadı. Beş yıllık başarılı bir dönemden sonra sırasıyla Ankara (1998 Karaf Restaurant), Bodrum Gölköy (Havana Beach- Karaf 2001) ve İstanbul 'da (NİŞ 2002) markaları ile yatırım ve işletmecilik hayatına devam etti. Reina Niş 2003, G by Karaf (Reina 2004) ve 2007 yılında da Topaz 'ı İstanbul yeme içme dünyasına kazandırdı. 2010 yılının 2. yarısında Topaz, Blue Topaz, Niş, Lipsi isimli markalarını bir arada toplayan şirketindeki hisselerini ortağına devredip, 2012 yılında Sofa Hotel'in üstünde Frankie İstanbul Restoranını açtı.

Demirer, 2005-2010 yılları arasında TURYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüş olup, 2011 tarihinden bugüne TURYİD Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, TAMPFÖ – Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesidir.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Kaya Demirer halen TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı ve Frankie İstanbul Restoran'ın CEO'su olarak çalışmaya devam etmektedir.

KAYA DEMİRER dijital danışmanlık gelirini hayır kurumlarına bağışlamaktadır.