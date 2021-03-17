Kaya'dan sondajcılara moral ziyareti
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Kaya'dan sondajcılara moral ziyareti

17.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:48
Kaya'dan sondajcılara moral ziyareti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi Sondaj Servisi çalışanlarına, görevli gittikleri TTK Amasra Müessesesinde moral ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesi Sondaj Servisi çalışanlarına, görevli gittikleri TTK Amasra Müessesesinde moral ziyaretinde bulundu.

Genel Sekreter Kaya, TTK Amasra Müessesesi eksi 250, eksi 350 ve eksi 400 kotlarında 3 tane büyük sondaj çalışması yapan madencileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Maden işçileri ile birlikte moral yemeği yiyen Genel Sekreter Kaya, madencilerin şikayetlerini ve sorunlarını dinleyerek 12 Mart 2021 tarihinde ilk oturumu yapılan TTK TİS görüşmesi hakkında da bilgi verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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