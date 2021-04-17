Kaya Çilingiroğlu kimdir? Kaya Çilingiroğlu kaç yaşında, biyografisi!
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Kaya Çilingiroğlu kimdir? Kaya Çilingiroğlu kaç yaşında, biyografisi!

Kaya Çilingiroğlu kimdir? Kaya Çilingiroğlu kaç yaşında, biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Galatasaray Yüzme Şubesinde 8 yıl süreyle yüzücülük yapan Çilingiroğlu, ardından Türk Yüzme Millî Takımının kaptanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca Çilingiroğlu'nun racquetball ve golf sporlarında da Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Çilingiroğlu, Beşiktaş JK kongre üyesi olan Kaya Çilingiroğlu kimdir? Kaya Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? Kaya Çilingiroğlu mesleği nedir? Kaya Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi nedir?

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Galatasaray Yüzme Şubesinde 8 yıl süreyle yüzücülük yapan Çilingiroğlu, ardından Türk Yüzme Millî Takımının kaptanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca Çilingiroğlu'nun racquetball ve golf sporlarında da Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Çilingiroğlu, Beşiktaş JK kongre üyesi olan Kaya Çilingiroğlu kimdir? Kaya Çilingiroğlu kaç yaşında, nereli? Kaya Çilingiroğlu mesleği nedir? Kaya Çilingiroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu, (d. 1964, Almanya), Türk yüzme millî takım kaptanı ve sporcudur.

1964 yılında Almanya'da doğmuştur. Ailesi Sürmene, Trabzonludur. 1966 yılında İstanbul'a gelmiştir. Saint Michel Fransız Lisesi'nde lise eğitimine başlamasının ardından, iki yıl sonra Yıldız Lisesi'ne geçiş yaparak lise eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Tıp Fakültesine devam etmiştir ve fakülteyi dördüncü sınıfta bırakmıştır. 1985 yılından 1990 yılına kadar, balıkçılık, bar işletmeciliği, sigortacılık, emlakçılık ve borsa işleri yapmıştır. Yine bu süre içerisinde "2019" isimli bir radyonun ortaklığı ile bir GSM bayiliği ve başka bir reklam ajansına ortaklık yapmıştır. 1990 yılında Ayşem Saraçoğlu ile yaptığı evliliği bitirmiş ve 1993 yılında flört etmeye başladığı Hülya Avşar ile 1997 yılında Paris'te evlenmiştir. Bu evliliğinden, 1998 yılında Zehra adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. Çift 2005 yılında boşanmış ve Kaya Çilingiroğlu 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlenmiştir. Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile evlendiğinde bir erkek çocukları bulunmaktadır. Bu süre içerisinde, çok sık bir şekilde magazin gündeminde kalmışlardır. Çift 2014 yılında boşandılar. Kaya Çilingiroğlu halen TRT Spor'da yorumculuk yapmaktadır.

Galatasaray Yüzme Şubesinde 8 yıl süreyle yüzücülük yapan Çilingiroğlu, ardından Türk Yüzme Millî Takımının kaptanlığı görevine kadar yükselmiştir. Ayrıca Çilingiroğlu'nun racquetball ve golf sporlarında da Türkiye şampiyonlukları bulunmaktadır. Çilingiroğlu, Beşiktaş JK kongre üyesidir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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