Kavurucu Sıcakta Tekne Bakımı

Eceabat ilçesinde tekne tamir ve bakım işleri yapan ustalar, kavurucu sıcakta çalışmayı sürdürüyor.



İlçede özellikle kış aylarında lüfer balığı avcılığı yapan çok sayıda balıkçı, av yasağı nedeniyle teknelerini karaya çekip bakım ve onarımlara başladı.



Çanakkale'de 38 derece olarak ölçülen hava sıcaklığında çalışan balıkçılar ve tekne ustaları, sık sık denize girip serinliyor.



Balıkçı teknelerinin macun ve boya işlerini yapan ustalardan Ahmet Seven, sıcak havanın bu yıl daha da etkili olduğunu söyledi.



Sıcakta çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden Sever, "Hava inanılmaz sıcak ve yüksek oranda nem var. Tabi bu da bizi etkiliyor. Bizler de serinlemek için denize girip çıkıyoruz. Bir haftadan bu yana sıcaklıklar bizi çok etkiledi. Rahat çalışamıyoruz." dedi.



Yaklaşık 30 yıldır tekne tamir işi yapan Orhan Özcan ise kışın soğuk yazın sıcak ile mücadele ettiklerini anlattı.



Her mevsimin kendisine göre zorluklarının bulunduğunu dile getiren Özcan, "Başka alternatifimiz yok. Kapalı alanımız da olmadığı için mecburen bu şekilde çalışmak zorundayız. Dayanabildiğimiz kadarıyla çalışıyoruz. Sabah ve akşam saatleri serin oluyor. Erken gelmeye çalışıp, geç gidiyoruz. İşlerin yoğun olması nedeniyle dinlenme şansımız da yok." diye konuştu.