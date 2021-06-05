Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu
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Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Haberler | Kültür Sanat

Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu Sergiyi Türkiye'de kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde açtılar Türkiye'nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin'in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği...

Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu

Sergiyi Türkiye'de kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde açtılar

ARTVİN - Türkiye'nin en önemli bakır madeni yataklarına sahip olan ve yılda yaklaşık 25 bin ton bakır madeninin çıkarıldığı Artvin'in Murgul ilçesinde ilk kez bakır işlemeciliği kursu düzenlendi. Kursta yapılan eserler ilçe merkezindeki döner kavşakta sergilendi.

Artvin'in Murgul ilçesinde döner kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu. Murgul Kaymakamlığı ile Halk Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve İşkur desteği bakır işlemeciliği kursa açıldı. Kursa katılan yöre kadınları bakır işlemeciliği sanatını öğrenerek, hazırladıkları ürünleri sergileme kararı aldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergi, ilçede bulunan ve trafiğin yoğun olduğu kavşağın tam ortasında açıldı. Kavşakta sergilenen bakır işleme, mefruşat, elde kilim dokuma, tığ örücülüğü, geleneksel el sanatları, saç bakımı ve yapımı standartlarındaki ürünler Murgul halkının beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar. yaptığı açıklamada, "Murgul deyince akla bakır geliyor. Murgul bakırın başkentidir. Ama sonuçta Murgul'da madenin çıkarılması dışında herhangi bir işlem yapılmıyordu. Biz de madenin sadece çıkarmanın ötesinde çıkarmış olduğumuz madeni günlük hayatımız da kullandığımız eşyalara dönüştürme çabasındayız. İlçede açılan serginin diğer ilçelerdeki sergi Murgul ilçesine has bir sergi usta bayanlarımızın yaptıkları bakır işlemeleri ile el hünerlerini sergileniyor. Bu bağlamda ustalarımıza başarılar diliyorum" temennisinde bulundu.

Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu
Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu
Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu
Kavşağın ortasına açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız

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