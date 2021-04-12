Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi (2)
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Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi (2)

5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G.

5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.'yi yaraladığı ileri sürülen H.K.'nin tutuklanmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),


Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi (2)
Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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