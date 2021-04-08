Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
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Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

Kahramanmaraş'ta, "Bıçaklı ve sopalı kavga var" ihbarına gelen polis ekibi, olay yerine geldiklerinde Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı.

Kahramanmaraş'ta, "Bıçaklı ve sopalı kavga var" ihbarına gelen polis ekibi, olay yerine geldiklerinde Türk bayrağı ve konfetilerle karşılandı.

Onikişubat ilçesi Osman Sayın Spor Salonu'ndan 155 polis imdat hattını arayarak bıçaklı ve sopalı kavga ihbarı üzerine, bölgede görev yapan ekip olay yerine geldi. Araçtan inen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isterken bir sürprizle karşılaştı.

Spor salonunda polislik sınavı için hazırlanan üniversite mezunu öğrenciler, Polis Teşkilatının kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla polis ekibini Türk bayrağı ve konfetilerle karşıladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polis ekibi, polis adayı öğrencilere teşekkür etti.

Polislere sürpriz organizasyonu yapan esnaf Adem Mağralı ise, polis memurlarına çiçek ve tatlı ikramında bulunarak polislerin haftasını kutladı. Mağralı, "Önceden sadece güvenliğimiz için varlardı, şu anda sağlığımız için de mücadele ediyorlar. Polis adayı arkadaşlarımızdan da yardım alarak güzel bir sürpriz oldu. Tüm emniyet teşkilatından lüzumsuz olarak aradığım için özür dilerim ve polis ekiplerimiz de hızlı bir şekilde geldiğinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kendilerinin de birer polis adayı olduğunu söyleyen Aliye Berk Taş da, "Biz de burada polisliğe hazırlanıyoruz ve inşallah hayırlısıyla biz de polis olarak görev yaparız. Herkese çok teşekkür ederim polis haftamız kutlu olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz
Kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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