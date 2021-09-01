Kavaklı bilek güreşi sporcusu Esma Demir'in başarısı
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Kavaklı bilek güreşi sporcusu Esma Demir'in başarısı

Kavaklı bilek güreşi sporcusu Esma Demir'in başarısı
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Esma Demir, Avrupa ve Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Esma Demir, Avrupa ve Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında kapsamında 10-14 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlediği 2021 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde Demir, 60 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Litvanya'da 23 Ekim-1 Kasım 2021 tarihlerinde Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek Demir, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kaymakam Saygılı, başarılı sporcuyu tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Kavak'ın spordaki başarısıyla adını duyurduğunu ifade eden Saygılı, sporculara desteklerinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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