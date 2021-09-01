Kavaklı bilek güreşi sporcusu Esma Demir'in başarısı

Kavak Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf öğrencisi ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Esma Demir, Avrupa ve Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.