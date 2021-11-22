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Kavak'ta ağaçlandırma çalışmaları

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Kavak'ta ağaçlandırma çalışmaları

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret ederek ilçedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret ederek ilçedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne toplamda 12 orman işletme şefliğinin bağlandığını belirten Güneş, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Kavak Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şefliklerce Şehit Polis Memuru Nurettin Cinsoy Hatıra Ormanı ve yangında zarar gören orman arazilerinin ağaçlandırıldığını söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 8 bin 750 karaçam fidanının toprakla buluşturulduğunu belirten Güneş, Kavak Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz olarak çeşitli cinste 17 bin 850 fidan dağıtıldığını aktardı.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Saygılı, Orman İşletme Müdürü Güneş'e teşekkür etti.

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AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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