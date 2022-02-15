Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı Samsun'u temsil edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı Samsun'u temsil edecek

AA, Mustafa Günay - Güncel
 - Güncelleme:
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı Samsun'u temsil edecek

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı, Tokat'ta düzenlenecek bölge elemelerinde Samsun'u temsil edecek.

SAMSUN (AA) - Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Satranç Takımı, Tokat'ta düzenlenecek bölge elemelerinde Samsun'u temsil edecek.

Okul Müdürü Ömer Faruk Çiçek, Okul Sporları Liseler Arası Satranç karşılaşmasında birinci olduklarını söyledi.

Satranç turnuvasında Türkiye şampiyonu olabilmek için çalıştıklarını belirten Çiçek,"Okulumuz Satranç Kulübü teknik sorumlusu Müdür Yardımcımız Cumhur Tosun'un çalıştırmaları sonucu il birinciliğini elde ettik. 18 - 22 Mart'ta Tokat'ta düzenlenecek bölge elemelerinde Dinç Türkoğlu, Onur Efe Tektaş, Muhammed Yankıncı, Eren Denizer, Emirhan Karaman ve Barış Demircan'dan oluşan takımımız Samsun'u temsil edecek." dedi.

Çiçek, bu tür organizasyonlara katılmanın öğrencilerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağladığını kaydetti.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Faruk Çiçek, okul müdürü, Samsun, Tokat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title