Kavak OSB'de Aylık Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı

21.08.2019 16:40

Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında, Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Aylık Olağan Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Kaymak, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin en büyük süt ürünleri imalatçılarından Kaanlar Gıda'nın, yatırım için Kavak OSB'yi tercih ettiğini belirtti.

Kaymak, toplantıda, gündemin birinci sırasında, süt ve süt ürünleri imalatı ve paketleme tesisi yapmak üzere yer tahsis talebinde bulunan Kaanlar Gıda Kuruluşu firmasına, ilk etapta 35 kişi istihdam ederek 4 bin metrekare kapalı alanda kaşar peyniri ve tereyağı imalatı yapmak üzere 12 bin 617 metrekarelik 2 adet sanayi parselinin tahsis kararı alınarak firmaya tebliğ edildiğini belirtti.

Firmanın 32 ülkeye ihracatı bulunduğu ve 40 yılı aşkın süredir sektör içinde yer aldığını aktaran Kaymak, firmanın yatırım yapmak için Samsun'u tercih etmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.

Kavak OSB içinde gerçekleştirecek yatırımın sadece Kavak ilçesi değil, tüm Samsun ve ilçelerini de kapsayan süt alım garantisi ile büyükbaş hayvancılığına fayda sağlayacağını vurgulayan Kaymak, "Bölgede çok sayıda kişinin dolaylı ve doğrudan istihdam edilmesini sağlayacak olması, Kavak, Samsun ve ülke ekonomisinin gelişiminde büyük rol oynayacaktır.

Bu önemli yatırım için ilimizi tercih eden Kaanlar Gıda yöneticileri ve emek veren herkese teşekkür ediyor, yatırımın ülkemiz ve ilimiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA