Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
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Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

10 ay önce Kovid-19 nedeniyle dayısının oğlu olan ve Kavak Belediyesi'nde çalışan Kamuran Keskinoğlu'nu ebediyete uğurlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bu sefer de kız kardeşi Rabia Duran'ın acısıyla sarsıldı. 10 gündür Kovid-19 tedavisi gören 3 çocuk annesi Rabia Duran, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Atakum İstiklal Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazında oldukça üzgün görülen Başkan Sarıcaoğlu, kendisine verilen taziyeleri kabul etti. Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Duran'ın aşı randevusu aldığı, ardından da "Köyden geldikten sonra vurulurum" deyip aşısını ertelediği öğrenildi. Köyden döner dönmez Kovid-19'a yakalanan Rabia Duran, yakalandığı hastalığı atlatamadı.

Rabia Duran'ın cenaze namazına ayrıca eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Kıran Mezarlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı
Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun kardeş acısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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