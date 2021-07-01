Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası
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Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası

Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü isim Katy Perry ile Oscar ödüllü Orlando Bloom, Türkiye'ye geldi. İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum'a geçen Katy Perry ile Orlando Bloom, aşka gelip, öpüştü. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Oscar ödüllü nişanlısı Orlando Bloom ile tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

İkili, sabah saatlerinde deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti. Perry ve Bloom, akşama doğru kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.

Deniz içerisinde bir ara aşka gelip, öpüşen çift, iskeleden çıkarak odalarının yolunu tuttu. İkili, İtalya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye gelerek, tatil turuna devam ediyor.

Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası
Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası
Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası
Katy Perry ile Orlando Bloom'un Bodrum sefası

Kaynak: Snob Magazin

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