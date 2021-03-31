- Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi

İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | Güncel

- Katolik rahipten skandal istek Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi Honduras'ta Katolik bir rahip ayin sırasında, korona virüs salgınını hiçe sayarak, vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını isteyerek, "Kahretsin bunları bize zorlayanları" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

- Katolik rahipten skandal istek

Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi

TEGUCİGALPA - Honduras'ta Katolik bir rahip ayin sırasında, korona virüs salgınını hiçe sayarak, vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını isteyerek, "Kahretsin bunları bize zorlayanları" dedi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisi devam ederken, vaka ve can kayıpları artıyor. Honduras'ın Copan kentindeki San Juan Bautista de Corquin cemaatinin rahibi Rolando Pena, dün düzenlediği ayin sırasında vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını isteyerek, hakaretler savurdu.

"Bırakın tüm bu saçma işleri"

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, rahibin bir kadının maskesini zorla çıkarıp yere fırlattığı dikkat çekti. Rahip o anlarda ise, "Bırakın tüm bu saçma işleri. Kahretsin bunları bize zorlayanları. Böyle mutluysan, Tanrı'nın yürüdüğü yolda benimle yürüme. Hemen git buradan. Çıkar şunu. Özgürce gel benimle. Kendimizi beraber keşfedelim. Beraber gidelim Tanrı'nın yolunda" dedi. Görüntülerde başka bir vatandaş ise, "Ölüm gelecekse zaten bizi bulacaktır" diyerek, diğer vatandaşları rahibe katılmaya ve maskelerini atmaya davet etti.

Rahip daha sonra, bir adamın maskesini çıkarmak için kalabalığın arasından geçerek, "Aman Tanrım, ne utanç verici. Oraya gitmek ve maskesini çıkarmak için bunun zorundayım. Bu nasıl mümkün olabilir" diyerek isyan etti.

"Şaka yaptım"

Görüntülerin büyük tepkiye neden olmasının ardından rahip, "Vaaz verirken şaka yaptım" diyerek kendini savunurken, yaşananların espri olduğunu iddia etti. Pena, her an maske taktığını iddia ederek, herkesi maske takmaya davet etti.

- Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi
- Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi
- Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi
- Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Özlem Zengin Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Katolik rahipten skandal istek- Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 20:56:43. #1.15#
title