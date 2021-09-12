Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü - Haberler
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Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki köyde düzenlenen aşiret düğününde davetliler geline 1 kilo altın, damada ise 373 bin lira para taktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki köyde düzenlenen aşiret düğününde davetliler geline 1 kilo altın, damada ise 373 bin lira para taktı.

2900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazöğren köyünde kanaat önderi Ebubekir Aydemir'in oğlu Ali ve gelini Hekime Aydemir'in düğünü 2 gün 2 gece sürdü. Düğüne ülkenin dört bir yanından davetliler katılırken, yurt dışından gelenler de oldu. Damada 373 bin lira para, geline ise 1 kiloya yakın altın takıldı.

Kardeşinin düğününde konuşan Ağit Aydemir, katılımcılara teşekkür etti. Aydemir, "Ülkemizin birçok bölgesinden gelen misafirlerimiz var. Kato Dağı eteklerinde kanaat önderi Ebubekir Aydemir'in oğlunun düğünü. Avrupa'dan, Belçika'dan, Almanya'dan birçok davetlimiz var. Hepsine çok teşekkür ederim. Damada 373 bin lira para takıldı. Geline ise 1 kiloya yakın altın. Bir zamanlar teröristlerin huzur bırakmadığı bölgede şu an ay yıldızlı bayrak altında düğünlerimizi huzur içinde yapıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü

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Haber: Kato Dağı eteklerinde ay yıldızlı bayrak altında aşiret düğünü - Haberler
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